Erdinç Şehit: Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararını bekliyoruz

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı.

Uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlarından olan deneyimli kaleci, yönetimden haber bekliyor. Volkan Demirel, geçen sezon da sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir süre bekledikten sonra imza atmıştı. tecrübeli kaleci ile ilgili bu sezon nasıl bir karar alınacağı merakla bekleniyor.

MENAJERİ: "YÖNETİMİN TAVRINI BEKLİYORUZ"

38 yaşındaki kalecinin menajeri Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımla yola devam etmeyeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Şehit, "Oyuncum hakkında çıkan ayrılık haberleri doğru değil. Fenerbahçe Yönetiminin tavrını beliyoruz" dedi.

2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 17 yılda, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

