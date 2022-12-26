Erdoğan transfer bombasını patlattı: İşte Ronaldo'nun yeni adresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi? yönelttiği sorusuna Erdoğan "Şimdi onları kıyaslamak bize düşmez de, Tabii Ronaldo'yu harcadılar" dedi.

"SİYASİ YAPTIRIM UYGULADILAR"

Ronaldo'ya Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi yaptırım uygulandığını vurgulayan Erdoğan, "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Maalesef Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda yarım saat, 15 dakika oynatmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programda Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini de duyurdu. Erdoğan, "Aldığım bilgilere göre de Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer olacak" açıklamasını yaptı.