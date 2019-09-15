Erman Toroğlu: Federasyon armanın namusunu koruyamıyor

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildiği maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan maç sonu programında değerlendirmelerde bulundu.

Çok net Fikret Orman ve yönetiminden Beşiktaş taraftarı memnun değil. 2-3 senedir memnun değil. Şenol Güneş olayı oldu üstünü kapattılar. Quaresma da öyle. Fikret Orman sonum diyor bir daha gelmeyeceğim diyor. Fikret Orman gitmeye kararlı da, bu saatten sonra almak isteyen kimse yok. İşin kötü tarafı da bu. Eski işler yok. O dönemler bitti. Bak herkes Ziraat'ın kapısında. Gelecek adam elini cebine atsa UEFA izin vermiyor. Onun için eski işler. Ben yaparım falan devri bitti.

"VIDA VIDA DİYORLARDI, ALAN OLMADI"

Son bir gayret hakemler, federasyon, tahkim kurulu ve disiplin kurulu ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Vida da öyle kaliteli oyuncu değil. Ne oldu Vida, Vida diyordular alan çıkmadı. 3-4 milyon Euro'ya giden topçular sonradan 300-400 bine oynuyorlar. Emenike nerede ya? Ne topçular kulüpsüz kaldı.

"KAYODE HAKEME AÇIK AÇIK KÜFÜR EDİYOR"

Bu Kayode, hazırlık maçında hakeme açık açık küfür ediyor. Hakeme ‘Yapma etme’ diyorlar ama hakem de raporda bunu yazıyor. Aferin hakeme. Fatih Terim’e sportmenliğe aykırı hareketten 4 maç veriyorsun, tamam doğrudur ama isim yok cisim yok. Kayode hakeme hakaret ediyor, federasyona, armaya hakaret ediyor. Sen bunu 1 maçla geçiştirip bugün sahaya sokuyorsun. Bu organize.

"FATİH TERİM DOĞRU SÖYLÜYOR"

O zaman Fatih Terim’in dedikleri doğru. Bugün bu maçın şeklini değiştirdi topçu. Disiplin, Tahkim Kurulu üyeleri, siz futboldan nasibinizi almamışsınız. Bakın nelere etki ediyorsunuz. Bugünkü maçı Beşiktaş’ın kaybetmesinde belki de kurulların etkisi oldu. Bunu yapan Disiplin Kurulu...

"HAKEMİN RAPORUNU AÇIKLAYIN!"

Abdullah Avcı ile aynı şeyleri söylüyorum. O benim kadar konuşamaz ama ben açıkça konuşuyorum. Nasıl olsa federasyon ceza veremez. Hakemin raporunu açıklayın.

"3 DAKİKALIK GÖRÜNTÜLERİ VERMİYORSUN"

Bu ülke insanını düşünün. Millet dekoderleri vermeye başladı. 3 dakikalık görüntüleri de vermiyorsun. Dün Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR yoktu ama bugün Gazişehir - Beşiktaş maçında VAR sistemi vardı.

"SİZ NAMUSUNUZU KORUYAMIYORSUNUZ"

Kayode’nin Hatayspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle diye yazılmış. Orada hakaret var, bunlar sulandırıyorlar. Futbolcu futbolcuya yaparsa o da hakaret olur, ama burada hakem var. O arma federasyonun namusu, siz namusunuzu koruyamıyorsunuz. Ya istifa edip gideceksiniz, ya da çetrefilli olacak bu işler.

"BABASININ YAPMAYACAĞINI YAPMIŞ"

Kayode’nin babası Disiplin Kurulu başkanı olsa en az 3 maça indirilirdi cezası. Babasının yapamayacağını yapmış kurul. Çürük elma kokuyor. Daha bu başlangıç. Ben bunu en yetkili ikinci kişiye söyledim, ‘Görüntü kötü’ dedim.

"ADAMI APTAL SANIYORLAR"

Bunlar adamı aptal sanıyorlar. Maça çıkmadan adamı tezgaha hazırlıyorsun. Sen futbolcu yetiştirelim, 4-3-3 konuşalım diyorsun. Maçta Beşiktaş’ın mağlubiyeti için hakem diyorlar. Hakem değil. Sebep disiplin.

"DÖRDÜNCÜ HAKEMDEN SANA NE"

İş MHK’de bitmiyor. Orada Zekeriya Alp var, düzgün de bir adamdır. Dördüncü hakem diyorlar, dördüncü hakemden sana ne? Yeni adamlar çıkarıyorlar, sonra da kızıyorsunuz. Kayode 41. madden sevk edilmiş, sen 36’dan ceza veriyorsun. Ararım, istifasını isterim.

"SİZİ DUMAN ETMİŞLER HABERLERİ YOK"

Bizdeki en zayıf halka yönetici. Gazeteci eğitim alıyor, hakemler çalışıyor, futbolcular çalışıyor. En zayıf halkalar, cambazlık yapanlar yöneticiler. Masörler yöneticilerden daha eğitimli. Beşiktaş’tan iki yönetici çıkıyor, ‘Dördüncü hakem böyleydi’ diyor. Bırak onları, sizi duman etmişler haberleri yok.

"DESENE, YAPABİLSENE, BAĞLANSANA"

Ben Disiplin Kurulu başkanı olsam, biz burada ağır konuşuyoruz, atlar arabaya buraya gelirim. Desene, yapabilsene, telefon ile bağlansana… Hadi… Belki de komite başkanı haklı, Erman Toroğlu’nu verin mahkemeye.

"BİZ BURADA HOKKABAZLIK YAPIYORUZ"

Milleti kahveye, içkili lokantalara mahkum ettiler. Paran varsa maç seyredeceksin, yoksa izleyemeyeceksin. Görüntüler de yok. Biz burada hokkabazlık yapıyoruz. Görüntü yok neye konuşacaksın? İnsanlara göstermiyorlar.

"SAKLADIĞINA GÖRE..."

3 dakika görüntü veremiyorsun, masanın altında saklıyorsun. Belki sen masa altında bir haltlar yiyeceksin, bizi konuşturmuyorsun burada… Belki masa başında halledeceksin işi. Sen saklıyorsun, sakladığına göre bir halt var.

"GRİ DEDİKLERİ BU İŞTE"

Hakem tam görüyor. Burada hakem değerlendirmesini, 'Zamanlamayla gelen bir darbe' şeklinde yapmış zannediyorum. Kırmızı da verse, sarı da verse bir şey diyemem. Gri dedikleri bu işte.

