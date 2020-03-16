Erman Toroğlu: Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"OPERASYON YOKSA YORUMCULUĞU BIRAKIRIM"

Nwakaeme'nin pozisyonu... Hakem olarak sen gördün, ben de senin gördüğünü gördüm. Hadi bizi yedi, VAR ne yapıyorsun sen? Tuvalete mi gittin o sırada? Futbolun içine yaptınız. Defolup gidin çünkü defo bırakıyorsunuz futbolda. Ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Bu işte bir organize iş var. Bu işi gördükten sonra birisi gelip sorsun, ben de ona göstereyim ne olduğunu. İnanamadım. Kendimi koydum oraya, ben orada maçı bitirmezdim. Kendimi de, Trabzon’u da duman ederdim. Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

"BU NASIL BİR TERBİYESİZLİK"

Abdülkadir topu ayağıyla aldı, almadı bunu tartışırız. Kimisi 'penaltı' der, kimisi inanmaz. Hepsine varım. Ama bu pozisyon ahlak ötesi bir pozisyon. Bu ahlak ötesi pozisyonu sosyal medyadan falan seyredin, dediklerimden daha fazlasını söylersiniz. Bugün Trabzonspor’a operasyon yapıldı. Hadi sahada görmedin, sizin önünüze ekran koyuyorlar neyi görmüyorsunuz, kimi yiyorsunuz siz? Bu nasıl bir terbiyesizlik.

"VAR HAKEMİ O SIRADA TUVALETİ GİTMİŞ"

Siz istediğinizi yapın, başınıza bir şey gelmez demiş olabilirler mi? Bir stoper, Skrtel bir pozisyonda bunu yapamaz. VAR hakemi o sırada tuvalete gitmiş. Hakemin bu pozisyonu görmediğini mi zannediyorsun? Birinci ve ikinci maç yapıyor. Birbilerinin en yakın rakipleri. Bu hırsızlık değil. Ahlak noktası bir iş. Hakem görmüyor, VAR çağırmıyor. Bundan sonra Başakşehir ve Trabzonspor maçlarına verilen hakemlere bakacağım.

"BABA-OĞUL, AKRABA HAKEMLERE BAKIN"

Bu hakemler şeytandan önce doğmuş. Adamı kayığa bindirip gönderirler. Türkiye’de artık orta oyunu oldu bu işler. Ben hakemliğe başladığım zaman bittiğinde gözlemci ya da hakem olmayacağım diye karar almıştım. Nihat Özdemir, seneye bunları yapın. Baba-oğul, akraba hakemlere bakın.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

Beşiktaş yenemedi bitti. Galatasaray ilk maça göre oynadı. Trabzonspor ve Başakşehir berabere kalınca önce yenilmemek istedi. Galatasaray, 'Trabzonspor ve Başakşehir’i yenersem yukarıda kalabilirim' diyor. İki rakiple oynamak büyük avantaj. Galatasaray’ın kaderi kendi ellerinde. Çıkacak rakipleriyle oynayacak.

Top havalanıyor, Donk topa vuruyor. Auta gittikten sonra kaleci Donka kontrolsüz bir şekilde faul yapıyor. Top oyun alanına dönse hakem olsam avantaja bırakırdım, olmazsa penaltıyı verirdim. Kalecinin yaptığı çok büyük hata.

