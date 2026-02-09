Erman Toroğlu'na soruşturma! Dursun Özbek iddiası başına iş açtı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılıkta ifade veren Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Toroğlu, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Ne olmuştu?

Toroğlu Sözcü TV'de çıktığı program esnasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrhaim Hacıosmanoğlu'na söylediği "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, ben de çıkar her şeyi ifade ederim" sözleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Toroğlu konuyla ilgili, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun başkanın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir" ifadelerini kullandı.

DHA

