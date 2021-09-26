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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan etti

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçındaki penaltıya isyan etti

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncu Kim'in ceza sahası içinde eline çarpan top hakem tarafından 'kusursuz' olarak nitelendirildi ve oyun devam etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu karar itiraz etti ve canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta penaltı krizi yaşandı. Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim'in ceza sahası içinde eline çarpan top hakem tarafıdan 'kusursuz hareket' olarak görüldü ve oyun devam etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu karar itiraz etti ve canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM"
Penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Kim'in penaltı pozisyonunu hakem göremeyebilir ama VAR orada görmüyor mu? Ben TFF olsam, MHK'yi ararım o VAR'ı oradan al derim. Hakemliğini bitiririm!" dedi.


İŞTE O POZİSYON

Kim Min-Jae'nin bu müdahalesinin ardından Hatayspor penaltı bekledi. Abdülkadir Bitigen oyunun devam etmesini istedi.

Etiketler fenerbahçe erman toroğlu
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