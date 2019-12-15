Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri

Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı.

ERMAN TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Fatih Terim takıma halim olamıyor. Galatasaray takımı antrenman yapmamış. Fizik olarak dayanıklı değil. Ankaragücü takımı can havliyle ısırmaya başladı, Galatasaray karşı koyamadı. 2-0'ı koruyamadı 7 dakikada. Takımın gücü, beyni yok. Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda."

"YÖNETİM BİR KARAR VERECEK"

"Yönetim bir karar verecek ve bir şey yapacak. Fatih hocaya "Ne diyorsun? Seninle devam edelim mi? Etmeyelim mi? Ne yapacağız diye karar verecekler." Gidişat normal değil. Bunun taktikle bir alakası yok. Her takım berabere kalır ama böyle değil. "