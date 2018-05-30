Erol Bulut için sürpriz iddia !

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor yönetimi, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile görüşmelerine devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdüğü başarılı çalıştırıcı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

31 Mayıs'a kadar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bulunan Bulut'un, takımı ile bağlarını kopardıktan sonra Antalyaspor'a imza atacağı öğrenildi.

Genç teknik adamın geçen sezon çalıştırdığı Evkur Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek ile sorunlar yaşadığı ve iplerin kopma aşamasına geldiği ifade ediliyor.

YENİ MALATYASPOR’DAN 1+1 TEKLİF

Evkur Yeni Malatyaspor'da 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek sezon için yola devam edilip edilmemesi noktasında yönetimin hakkında net bir açıklama yapmadığı Teknik Direktör Erol Bulut, bugün kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların karşılıklı tekliflerini birbirlerine ilettiği görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, yönetimin Erol Bulut'a 1+1 yıllık sözleşme, ücretine de geçen sezon aldığının 1 buçuk katını teklif ettiği ifade edildi.

Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün de hazır bulunduğu toplantıda Bulut'un sunulan teklife olumlu yaklaştığı, teknik ekibiyle de konuşup nihai kararı vereceğini söyleyerek masadan ayrıldığı belirtildi. Görüşmede Gevrek'in genç teknik adama Antalyaspor ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu da sorduğu, Bulut'un ise Akdeniz ekibinin menajerler aracılığıyla kendisine bir teklif sunduğunu doğruladığı öğrenildi.

Adil Gevrek ile Erol Bulut'un bu hafta içerisinde nihai karar için bir kez daha görüşecekleri belirtildi.