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  4. 14 Aralık 2019 08:00

Erol Bulut: Saha şartları yüzünden kazanamadık

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karışma sonrası konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, saha şartları yüzünden 3 puanı almadıklarını dile getirdi.

Erol Bulut: Saha şartları yüzünden kazanamadık
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Maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını aktaran Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, saha şartları yüzünden istedikleri puanı almadıklarını söyledi. Bulut, "Zeminin ağır olduğunu herkes gördü. İstediğimiz oyunu ve hücum opsiyonlarımız sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Buna zemin biraz engel oldu. Baktığımızda eski İngiliz futbolu gibi oldu; kick and wash (vur ve yıka), uzun at, düşen toplara yaklaş, şut. Biraz oraya döndü ama maalesef bunu yapmak zorundaydık. Değişiklikleri yaptık, pozisyonlara da girdik, yeterince pozisyonumuz vardı. Maçın ilk başlarında ve ikinci yarıda da vardı. Junior Fernandes’in bir pozisyonu vardı, defansın ayağına çarparak kalenin üzerinden dışarı çıkan bir top, Papis Cisse’nin bir şutu var, ilk yarıda bir iki pozisyonumuz var. Zaten böyle bir maçta ya duran toplardan ya uzun mesafeden atacağınız şutlardan, düşen ikinci topları kazanıp şut olarak pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunları bizim futbolcularımız bugün denedi ama maalesef golü bulamadık. İki takım da bir puanla ayrılmış oldu" dedi.

(İHA)

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