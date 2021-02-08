Erol Bulut'un o fotoğrafının sırrı ortaya çıktı

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut okuduğu kağıt fotoğrafı ile gündeme oturdu.

Bulut'un devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif ve dizilişlerin olduğu bir taktik kâğıdına baktığı bildirildi.