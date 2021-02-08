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  4. 08 Şubat 2021 15:17

Erol Bulut'un o fotoğrafının sırrı ortaya çıktı

1-0 Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı değişiklikler ile eleştiri yağmuruna tutulan Erol Bulut'un maç esnasında elinde görüntülenen kağıdın sırrı ortaya çıktı.

Erol Bulut'un o fotoğrafının sırrı ortaya çıktı
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Galatasaray derbisinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut okuduğu kağıt fotoğrafı ile gündeme oturdu.

Bulut'un devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif ve dizilişlerin olduğu bir taktik kâğıdına baktığı bildirildi.

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