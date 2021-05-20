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Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.üz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Erol Bulut geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'de başlamış ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Etiketler Gaziantepspor erdol bulut erol bulut yeni takımı gaziantep
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