Ersun Yanal: Galatasaray derbisi bizim için bayram

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sezona iyi başlayamayan ve devamında düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta taraflar puanları bölüştü.

Galatasaray maçı öncesi, başkentte 1-1 berabere biten maçın ardından basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Futbolu sonuçlandıran goldür. Bugün biz, oyun becerisinin üstüne ilave edemedik. Golü idare edemediğimizde özellikle defansif konsantrasyonumuz dağıldı. Sezon başından beri ve benim ilk geldiğim günden beri gol üretme konusunda iyi değiliz. Bugün oyuncularım oyun oynama becerisini göstermelerine rağmen gol atma becerisi gösteremedi” ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Fenerbahçe’nin ligdeki durumu ve Eryaman Stadının ambiyansı hakkında da konuşan Yanal, “Ankaragücü taraftarı bugün hem takımını destekledi hem de sahiplenme tavrını ortaya koydu. Umarım Ankaragücü takımı da istediği sonucu ligde alır. Burada statta ambiyans çok güzeldi. Fenerbahçe gibi bir takım bu sezon buralara geldiyse bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Fakat Fenerbahçe, sonuçlardan daha önemli bir yerde. Fenerbahçe sahada Fenerbahçe gibi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Yanal, “Kadıköy’deki derbiler bizim bayramımız gibi. Fenerbahçe taraftarı o günü bir bayram havasında yaşar. Bence o gece çok farklı bir ambiyans olacak ve takımım geleneği sürdürecek. Sahaya çıkan takım iyi bir şekilde mücadele edecek” dedi.