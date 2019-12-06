Ersun Yanal Gençlerbirliği maçının ardından konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YANAL'IN SÖZLERİ

Ne kadar eleştirilsek de, istatistiklerle başlamak zorundayım. Bugün 5 gol attık, 6-7-8 de olablirdi. Yaklaşık 30 şut var, ceza sahasında büyük aksiyon var. Haklılığımızı ya da oyunumuzu kanıtlayacağımız tek şey var, o da gol. Bu golün olduğu dakikalar bizi sonuca gösteriyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda da aynı durumdaydık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Birçok oyuncumuzu kazanmaya çalışıyoruz. Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz.

Bizim sıkıntımız goldü, gol beklentisini sonuca çevirmekti. Fenerbaçe futbol için oynuyor, futbol için mücadele ediyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz.

