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  4. 21 Eylül 2019 15:25

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor ile oynanan ve hakkında kural hatası başvurusunda bulunulan maçta yer verdiği kadroda çok değişiklik yapmamayı tercih etti. Öte yandan...

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
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Fiziksel olarak tam hazır olmayan Adil Rami'nin ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Sakatlıklardan çıkan ancak riske edilmek istenmeyen Moses ve Emre’nin ise sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.

HASAN ALİ BEKLEMEDE
Hasan Ali’nin de gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesine tam anlamıyla hazır olacağı belirtildi. Isla’nın ilk 11’e dönüşüyle Ozan Tufan’ın orta sahaya geçeceği ve Gustavo ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertli takım, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

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