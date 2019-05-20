Ersun Yanal: Yarınlarda güçlü bir Fenerbahçe var

BB Erzurumspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “İyi mücadele ettik ve kazandık. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarınlarda ise güçlü bir Fenerbahçe var” dedi.

Süper Lig’in 33. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe’nin BB Erzurumspor’u 1-0 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Rakibimizin evinde oynadığımız önemli bir maçı geride bıraktık. Kazandıkları takdirde alt sıralardan çıkacaktılar. Biz tüm maçları oynamanın zorluğunu biliyoruz. Maç bizim de takım prestijimiz açısından önemliydi. İyi mücadele ettik ve kazandık. Kazandığınızda haklı oluyorsunuz. Kazandık mutluyuz. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarın da ise güçlü bir Fenerbahçe var. Bunun için başkanımızın ve yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. Biz kendimiz için neler olacağına bakacağız . Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Şampiyonun kim olduğu ise bizimle alakalı bir konu değil” dedi.

