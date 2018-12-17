Ersun Yanal: Yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluluk duyuyorum

Fenerbahçe ile tekrar anlaşan ve ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Ersun Yanal, doğum gününde ilk maçına çıkacağının hatırlatılmasının üzerine ''Tesadüf, ilk maçımız ve doğum günüm. Önemli olan Fenerbahçe için doğum günü. Bir değişim için buradayız. Tekrar burada olmaktan ve yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ...''

Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderen Yanal, ''Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan ve destekleyen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi olması gereken mücadeleye ortak edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe taraftarının ortaya koyduğu tavrı hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı, ülkede arkasında olduğu camiayı nasıl desteklemesi gerektiğini defalarca ortaya koydu. Taraftarın istekleri ve arzuları herkes için önemli. Sorumluluğumuzu biliyoruz.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'NİN YARIŞIN İÇİNDE OLMASI...''

Ersun Yanal, son olarak ise ''Elbette 2-3 günde bir şeyleri değiştiremezsiniz ama oyuncuların mental olarak Fenerbahçe taraftarı ile buluşması iyi olacak. Fenerbahçe'nin yarışın içinde olmasını sağlamak hepimizin görevi ve biz de bunu sağlamak için her türlü fedakarlığa hazırız.'' dedi.

