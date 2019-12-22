Ersun Yanal'dan istifa sinyali

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ilginç ifadeler kullandı.
Ersun Yanal, "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Yine o maçlardaki gibi oynadık. Birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı. Büyük Fenerbahçe camiasına armağan olsun. Soru almayayım, soruların yanıtını önümüzdeki hafta yapacağım açıklamada veririm" şeklinde konuştu.
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