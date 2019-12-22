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  4. 22 Aralık 2019 21:23

Ersun Yanal'dan istifa sinyali

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası istifa sinyali verdi. Yanal, Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım...

Ersun Yanal'dan istifa sinyali
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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ilginç ifadeler kullandı.

Ersun Yanal, "Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Yine o maçlardaki gibi oynadık. Birçok mevkisi olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı. Büyük Fenerbahçe camiasına armağan olsun. Soru almayayım, soruların yanıtını önümüzdeki hafta yapacağım açıklamada veririm" şeklinde konuştu.

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