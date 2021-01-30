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  4. 30 Ocak 2021 10:44

Ertem Şener bombayı patlattı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

tv100'de yayınlanan VAR Odası programında Ertem Şener Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladı. Adı son günlerde yeniden Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun'un adresi Rusya oldu.

Ertem Şener bombayı patlattı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı
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tv100 ekranlarında Ertem Şener'in sunumuyla gerçekleşen Ümit Özat, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel ve Bışar Özbey'in katılımıyla gerçekleşen programda Cenk Tosun'un yeni takımı açıklandı.

Ertem Şener, eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un CSKA Moskova'ya transfer olduğunu söyledi.

Ertem Şener'in açıklamaları şöyle;

"Cenk Tosun, CSKA Moskova’ya kiralık olarak gidecek. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Cenk Tosun Everton’dan CSKA Moskova’ya kiralık olarak gidecek.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Evertonlı futbolcu Cenk Tosun, CKS Moskova ile her konuda anlaştı diyebiliriz" 

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