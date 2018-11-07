  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 07 Kasım 2018 14:10

Eski Fenerbahçeli Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi

Fenerbahçeli eski oyuncu Michael Kadlec'in babası Miroslav Kadlec'ten Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

Eski Fenerbahçeli Kadlec'in babasından Beşiktaş'a transfer teklifi
A+ A-

Baba Kadlec'in, Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ile görüştüğü ve buluşmada sürpriz bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi: Nikolay Komlichenko. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Çek temsilcisi Boleslav'da forma giyen 1.90'lık Rus forveti izlettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın 23 yaşındaki Krasnodar'da oynarken eski maçlarını da izlediği ve Rus oyuncu için olumsuz bir yorumda bulunmadığını ifade edildi. Komlichenko, bu sezon Mlada Boleslav formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. (STAR)

ahmet kavalcı , Michael Kadlec , Beşiktaş , Nikolay Komlichenko , Miroslav Kadlec , Spor Toto Süper Lig
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM