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  4. 08 Haziran 2017 19:43

Eski Fenerbahçeli Serdar Kulbilge Sarıyer'de

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer transferde atağa kalktı. Lacivert-beyazlılar, tecrübeli eldiven Serdar Kulbilge ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Eski Fenerbahçeli Serdar Kulbilge Sarıyer'de
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Sarıyer, bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan 36 yaşındaki Serdar Kulbilge'yi kadrosuna kattı.

'Beyaz Martılar' tecrübeli eldivenle 1 yıllık anlaşma sağladı.

Lacivert-beyazlılar birçok önemli yıldızla da görüşme halinde. Sarıyer geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Semih Şentürk ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Sarıyer forması giymesi bekleniyor.

Lacivert-beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Güven Varol. Süper Lig kariyeri bulunan başarılı isimle de anlaşma sağlanması bekleniyor.

serdar kulbilge , fenerbahçe , sarıyer