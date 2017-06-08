Eski Fenerbahçeli Serdar Kulbilge Sarıyer'de

Sarıyer, bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan 36 yaşındaki Serdar Kulbilge'yi kadrosuna kattı.



'Beyaz Martılar' tecrübeli eldivenle 1 yıllık anlaşma sağladı.



Lacivert-beyazlılar birçok önemli yıldızla da görüşme halinde. Sarıyer geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Semih Şentürk ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Sarıyer forması giymesi bekleniyor.



Lacivert-beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Güven Varol. Süper Lig kariyeri bulunan başarılı isimle de anlaşma sağlanması bekleniyor.