Eski hakem Ali Palabıyık'tan kumpas iddiası! Bahis kuponlarını paylaştı

Güncelleme:

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen eski hakem Ali Palabıyık, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Palabıyık, kendi adıyla açılan hesaptan oynandığını öne sürdüğü kuponları da paylaştı.

TFF, yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen hakemler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı. PFKD'ya sevk edilen hakemler arasından Ali Palabıyık da yer aldı. 

Ali Palabıyık, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Palabıyık, kendi adına hesap açıldığını ve bu hesap üzerinden kupon yapıldığını öne sürdü. 

Palabıyık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği'nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa'nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm. 

2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim. 

Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın dört bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte.

Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.

Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim.  Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.  

TFF Hukuk Müşavirliği,  ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin tckn'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır. 

Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve Babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum. 

Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve TFF'ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF'nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Ekte:

1-TFF'den gelen dosyada oynadığım iddia edilen abuk subuk maçlar, tarihleri, yatırıldığı iddia edilen tutarlar

2-GS-Alanya maçının detayları

3- Telefonumun numarasını değiştirdiğim tarihe dair GSM operatörü bilgisi yer almaktadır."

