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  4. Eski öğrencisi açıkladı: Fatih Hoca, TFF başkanlığını düşünüyor

Eski öğrencisi açıkladı: Fatih Hoca, TFF başkanlığını düşünüyor

Eski öğrencisi açıkladı: Fatih Hoca, TFF başkanlığını düşünüyor

Galatasaray'ın eski futbolcuları Ümit Davala ve Ümit Karan, GSTV'de yayınlanan 'Kolaysa Bil Bakalım' programına konuk oldu.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Ümit Davala, GS TV'de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ümit Davala'nın sözleri;

Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim.

ŞAMPİYON OLMUŞTU
O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık.

DAHA PROFESYONEL BAKILIYOR
Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti.

TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNDÜ
Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz

Etiketler Galatasaray galatasaray tff fatih terim
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