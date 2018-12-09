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  4. 09 Aralık 2018 23:12

Eşref Hamacıoğlu'ndan Göksel Gümüşdağ tepkisi

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp üyeliği bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konusunun genel kurulda tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Eşref Hamacıoğlu'ndan Göksel Gümüşdağ tepkisi
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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımın yönetime bir çağrıda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı aynı zamanda Galatasaray üyeliği bulunan Göksel Gümüşdağ'ı kastederek ilginç ifadeler kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşımında Eşref Hamamcıoğlu ''Rakip kulüp ve bağlı şirketleri yöneticilerinin aynı zamanda Galatasaray'a üye olmalarını bir çıkar çatışması olarak değerlendiriyorum. Eğer kendileri üyeliklerini bırakmayacaklarsa, yönetimimizin bu konuyu Genel Kurul'a getirerek gereğini yapmasının uygun olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray , göksel gümüşdağ
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