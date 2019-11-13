Eşref Hamamcıoğlu: Başkanlığa aday değilim

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına cevap verdi.

Eşref Hamamcıoğlu, "Tüzüğe göre kulübün yönetilmesi için 2200 civarında divan üyesini temsille görevliyim. Ben ve arkadaşlarım, eğer tüzüğe aykırı bir davranış varsa bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Beni ve arkadaşlarımı sindirmeye çalışmak beyhudedir. Şu ana kadar kimsenin adamı olmadım. Başkanlığa aday değilim. Kimsenin vehim içinde olmasına gerek yok. Bunu defalarca söyledim. Ne kulübün yönetimine müdahil oluruz ne de başka bir şey yaparız. Divan kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir. Aynı kulvarda değiliz" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarı başında gerçekleştirilen törende kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile arasında yaşanan ve medyada yer alan görüntülerle ilgili de açıklamada bulundu.

Yaşananların basında farklı şekilde yansıtıldığını vurgulayan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Geleneklere göre kulübün kuruluş yıl dönümünde Ali Sami Yen'in mezarına gidilir. Ritüeldir bu. Temsil ve protokol görevi uygulanır. Sayın başkan Mustafa Cengiz de geldi. Süratli bir şekilde selam vermeden doğrudan kabrin başına geçti. Ben de divan başkanı olarak yerimi aldım. Sevgili başkana 'Günaydın.' dedim. Cevap alamadım. Ceketimi düzelttim. Dirsek teması olmuş. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimi? Benim gibi bir insanın birine omuz atması söz konusu olabilir mi? Başkan, 'Beni sıkıştırıyorsunuz, az öte gidin.' dedi. Ben de gittim. Hadise böyle. Daha sonra da dağıldık. Bu, basında köpürtüldü. Beni linç etmeye başladılar. Galatasaray hayatımda enteresan bir tecrübe oldu. Bunu köpürtenler arasında Galatasaray Kulübü üyesi medya mensupları da var. Bunların üstesinden geliriz. Çabuk pes eden bir insan değilim." (AA)

