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  4. 01 Ağustos 2018 11:23

Eto'o'dan Lyon taraftarına destek !

Samuel Eto'o, kendisini transfer etmek için para toplayan taraftarların başlattığı kampanyaya destek çıktı.

Eto'o'dan Lyon taraftarına destek !
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Atiker Konyaspor forması giyen tecrübeli golcü Samuel Eto’o, Fransa Ligue 1’in yeni temsilcisi Nimes Olympique’e göz kırptı. Sosyal medya üzerinden Nimes taraftarları Kamerunlu golcünün transfer edilmesi için para toplama kampanyası başlatırken kulübün resmi hesabı, taraftarların Tweet’ini paylaştı.

37 yaşındaki golcü oyuncu da taraftarların bu kampanyasına kayıtsız kalamadı. Kamerunlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kampanya için “Ben de katılabilir miyim?” ifadelerini kullandı. Eto’o’nun bu esprili paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

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