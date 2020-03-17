EURO 2020 resmen ertelendi!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararını da verdi. Verilen kararda Corona virüs nedeniyle askıya alınan iki dev turnuva da tarih fark etmeksizin hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edecek. UEFA, bu iki turnuvayı 2020 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.

UEFA, EURO 2020’yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

UEFA’nın konu hakkında resmi açıklama yapması bekleniyor.

Copa Amerika da ertelendi

12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kolombiya ve Arjantin’de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da gelecek seneye ertelendi. Sebebi ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edeceği için Copa America 1 yıl ertelendi. Çünkü Copa America’ya katılacak birçok futbolcu Avrupa’da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarında mücadele eden takımlarda forma giyiyor.



