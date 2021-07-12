EURO 2020'nin şampiyonu belli oldu... İşte Avrupa'nın en büyüğü!

EURO 2020 finaliyle 28'inci kez karşı karşıya gelen İtalya ile İngiltere arasındaki nefes kesen mücadelede gülen taraf İtalya oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

67. dakikada İtalya, Leonardo Bonucci'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi. Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluştu.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanınca maç uzatmalara gitti. Ancak uzatmalarda da gol sesi gelmeyince dev maç bu sefer de maçın galibini atılan penaltılar belirledi.

Penaltı atışları sonrasında Euro 2020'de kupayı kazanan takım İtalya oldu.