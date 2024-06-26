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EURO 2024'de sürpriz sonuç: 4 takım aynı puanda kaldı, Ukrayna veda etti

EURO 2024'de sürpriz sonuç: 4 takım aynı puanda kaldı, Ukrayna veda etti
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Dört puana ulaşan Belçika, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselirken, aynı puana sahip Ukrayna grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) dört takımında aynı puanla bitirdiği E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ilk yarısında iki takım da geçiş oyunu sonrasında geliştirdikleri ataklarla gol aradı. Takımlar, yakaladıkları net pozisyonlarda skoru değiştiremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Ukrayna, tüm riskleri aldı. Pozisyonlara giren Doğu Avrupa ekibi, bu sırada savunmasında da açıklar verdi. Takımlar ikinci yarıda da gol sevinci yaşayamayınca maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

UKRAYNA ELENDİ

Bu sonucun ardından iki ekip de 4 puana ulaştı. Averaj hesabından ikinci olan Belçika adını son 16 turuna yazdırırken, Ukrayna sonuncu olarak elendi.

Grubun diğer maçı Slovakya ile Romanya arasında oynandı. 1-1 biten maç sonrası Slovakya grubu üçüncü olarak tamamladı. 

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Stuttgart Arena
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (Dk. 81 Yarmolenko), Matviyenko, Mykolenko (Dk. 58 Zinchenko), Shaparenko (Dk. 70 Vanat), Brazhko (Dk. 70 Stepanenko), Sudakov, Yaremchuk (Dk. 70 Malinovskyi), Dovbyk
Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, Onana, De Bruyne, Tielemans (Dk. 62 Mangala), Doku (Dk. 77 Bakayoko), Trossard (Dk. 62 Carrasco), Lukaku (Dk. 90 Openda)
Sarı kartlar: Dk. 43 Faes (Belçika), Dk. 69 Dovbyk (Ukrayna)

Etiketler ukrayna EURO 2024 sonuç grup
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