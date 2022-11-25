Ev sahibi Katar, Senegal karşısında 3 golle yıkıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar, ikinci maçta Senegal ile karşı karşıya geldi. Dev turnuvaya mağlubiyetle başlayan iki takımdan Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti. Senegal'e galibiyeti getiren goller 41. dakikada Dia, 48. dakikada Corendon Alanyasporlu Diedhiou ve 84. dakikada Bamba'dan geldi.

Katar-Senegal maçında tribünler şov yaptı

Ev sahibi Katar'ın tek sayısını kaydeden Muhammed Muhtari, ülkesinin Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atarak adını tarihe yazdırdı.

Senegal bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, ev sahibi Katar 0 puanda kaldı.