Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren goller 30.saniyede Ömer Şişmanoğlu, 34’te Donald ve 54’te penalıdan Aleksic ile geldi.

Güçlü rakibi karşısında 2 kez beraberliği yakalayan ancak puanı kaçıran Göztepe’nin sayılarını ise 20’de Halil Akbunar ve 41’de Poko kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Malatyaspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 3'e indirdi. Üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe ise 22 puanda kaldı. Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Antalyaspor'u İzmir'de ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Ahmed'in son çizgiye inerek verdiği pasta Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içerisinde sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Göztepe’de sağ kanatta kullanılan taç atışı sonrası gelişen atakta Berkan kafayla topu Halil’e indirdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Halil, topu filelerle buluşturdu. 1-1

34. dakikada sol kanattan Erkan’ın yaptığı ortada Ömer’nin pasını geriye vermesiyle topla buluşan Donald, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

41. dakikada Göztepe’nin gelişen atağında Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını affetmeyen Poko, ceza alanı içinde yaptığı vuruşta topu kaleci Farnolle'un sağından ağlara gönderdi. 2-2

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un atağında ceza sahasında Alpaslan’ın Murat’a yaptığı müdahale sonrasında VAR’a giden Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Aleksic, sert vuruşla kaleci Beto'nun solundan topu ağlarla buluşturdu. 3-2

79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

83. dakikada Göztepe’nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Farnolle çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

90. dakika da kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Eren ceza alanında topu arkadaşlarına veremeyince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Erkan xx, Donald xxx, Ahmed xx, Murat xx, Robin Yalçın xx, Pereira xx, Aleksic xx, Ömer xx

Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat, Eren, Barış, Mustafa, Hüseyin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Beto xx, Alpaslan xx, Titi xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Poko xxx, Halil xxx, Yasin xx, Borges xx, Jerome xx

Yedekler: Mehmet, Gouffran, Elessa, Serdar, Gassama, Prates, Deniz, Ricardo Martins, Tayfur, Samed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Ömer (dk. 1), Donald (dk. 34) (Evkur Yeni Malatyaspor), Halil (dk. 20), Poko (dk. 41) (Göztepe)

Sarı Kart: Alpaslan (Göztepe)

