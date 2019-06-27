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  4. 27 Haziran 2019 21:07

Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı

Evkur Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcusu Fabian Farnolle ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.

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