Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akşit'i renklerine bağladı

Malatya ekibi Pendikspor’un genç kalecisi Murat Akşit’i renklerine bağladı. U17 Genç milli takımının da kalesini koruyan 17 yaşındaki Murat Akşit’in sarı kırmızılıların kampına katılacağı açıklandı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle yeniden anlaşarak güvene aldığı kalesine bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılıların gelecek vaat eden genç kaleci Murat Akşit’ten ilk etapta altyapıda faydalanacağı bildirildi.

Murat Akşit geçen sezon Pendikspor'da 1 resmi müsabakaya çıktı.

