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Eyüpspor, Emre Akbaba trasferini açıkladı

Eyüpspor, Emre Akbaba trasferini açıkladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Eflatun ve sarılı kulüpten yapılan videolu transfer duyurusunda "Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Emre Akbaba" ifadeleri kullanıldı.


Son olarak Adana Demirspor formasını giyen 31 yaşındaki orta saha, tüm kulvarlarda toplam 39 maça çıkarken 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Etiketler eyüpspor trasfer
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