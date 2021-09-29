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Falcao'dan Galatasaray'a şoke eden fatura

Falcao'dan Galatasaray'a şoke eden fatura

İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı.

Yıllık 9 milyon doları bulan maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda daha çok tribünlerde varlık gösteren Kolombiyalı forvet, Galatasaray'a yük olmaya devam ediyor.

Falcao, " İspanya'da yüzde 45'lik vergi var" diyerek Galatasaray'dan 280 bin euro talep etti. Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5'lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao'ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye'de yapmış olsaydı yüzde 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak Aslan, İspanya'da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

Etiketler Galatasaray falcao fatura
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