Falcao'yu istediler, Mandzukic'i transfer ediyorlar!

Galatasaray'da beklenileni veremeyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için devre arasında transfer teklifi sunmaya hazırlandığı iddia edilen Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, aradığı golcüyü İtalya'da buldu.

İtalya'da yer alan son haberlere göre Katar temsilcisi, Juventus'un 33 yaşındaki golcüsü Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardı.

MANDZUKIC'E YILLIK 7,3 MİLYON EURO

Katar temsilcisinin, Juventus'ta gözden çıkarılan ve 1,5 yıllık kontratı kalan Mario Mandzukic ile senelik 7,3 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Rui Faria'nın yaptığı Al Duhail, daha önce Juventus'tan Medhi Benatia'yı da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



