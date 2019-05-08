Faruk Süren: Fedakar çalışmak terbiyesizliği meşru kılmaz

Galatasaray Mayıs ayı Divan toplantısında Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren açıklamalarda bulundu. İşte Faruk Süren'in sözleri...

"1 Mayıs'ta başkan, basın mensuplarıyla sohbet ediyor ve konu Faruk Süren'e geldi. Hakkımda bazı şeyler iddia edildi. Faruk Süren, oylama sırasında başkanı tehdit ediyor. Manzara bu! Küfür edecektim ama etmedim! İçimden etmedim. Herhalde güzel sohbet havasında sürçülisan etmiş olabilir dedim. İlk olan bir şey de değil bu. Resmi sitesinden zorunlu açıklama geldi. Açıklamada küfür ettiğini ifade ediyor.

Genel kurul çok uzun sürdü, bazen anlamsız şeyler oldu. Ben durum tespiti yapıyorum. İnsanları yumuşatmak için 'Seçim kararı alalım. Takım şampiyonluğa gidiyor. Takımın havasını bozmayalım' dedim. Başkan 39 gün sonra tehdit ettiğimi söyledi. Tablo bu! Algı yapılıyor. Resmi siteden algı yapılıyor. Takımın önünü tıkayan Faruk Süren algısı yapılıyor. Ben bu yollardan geçtim. Bırakın bu algıları. İbra edilmeyen bir yönetim var. Fedakarlıkla çalışıyorlar fakat fedakar çalışmak terbiyesizliği meşru kılmaz.

Başkan ve yönetim, benim tehdit ettiğimi düşünüyorsa beni disipline versin ve beni ihraç etmeyi istesin. Şayet, mevcut yönetim bunu yapmıyorsa ben, disiplin kuruluna bu yönde bir dilekçe vereceğim"

