Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı
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Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almadı.
Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
FENERBAHÇELİ YILDIZLAR KADRODA
Fenerbahçeli iki futbolcu Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri davet edilen oyuncular arasında yer aldı.
Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! La liste de Walid Regragui pour le prochain rassemblement d’Octobre ! 💫🇲🇦— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 3, 2024
Qu’en pensez-vous ? pic.twitter.com/853K15rBYT
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