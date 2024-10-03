  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı

Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı

Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı
Güncelleme:

Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almadı.

Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlığını yeni atlatan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

FENERBAHÇELİ YILDIZLAR KADRODA

Fenerbahçeli iki futbolcu Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri davet edilen oyuncular arasında yer aldı.

Fas Milli Takımı, Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 12 ve 15 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.

 

Etiketler fas milil takım hakim ziyech
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK’e bir enflasyon davası daha TÜİK’e bir enflasyon davası daha Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı Şeyma Subaşı'nın yeni gizemli sevgilisi ortaya çıktı Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Dolar/TL'de yeni yıl sonu tahmini belli oldu Dolar/TL'de yeni yıl sonu tahmini belli oldu İl il büyükşehirlerde yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı İl il büyükşehirlerde yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı ENAG Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Müge Anlı, 20 gündür aranan genç kızı alıkonulduğu bodrum katına buldu Müge Anlı, 20 gündür aranan genç kızı alıkonulduğu bodrum katına buldu Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı''
MasterChef şampiyonu Cemre'nin yeni işi herkesi şaşırttı MasterChef şampiyonu Cemre'nin yeni işi herkesi şaşırttı TOGG'un sedan modeli Togg T10F ilk kez görücüye çıktı TOGG'un sedan modeli Togg T10F ilk kez görücüye çıktı Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı; kefen çıkmadı Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı; kefen çıkmadı Eylül ayı enflasyonu açıklandı Eylül ayı enflasyonu açıklandı Ekim 2024 kira zam oranı belli oldu Ekim 2024 kira zam oranı belli oldu Dış politika anketinde Erdoğan'a güven oranı belli oldu Dış politika anketinde Erdoğan'a güven oranı belli oldu Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam