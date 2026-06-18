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  4. Chobani yerine Kobani demişti... Fatih Altaylı'ya stadyum yasağı geldi!

Fatih Altaylı'ya ''Chobani Stadyumu'' cezası! Stadyum yasağı getirildi

Fatih Altaylı'ya ''Chobani Stadyumu'' cezası! Stadyum yasağı getirildi
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, köşe yazılarında Chobani Stadyumu'na yönelik "Kobani" ifadesini kullanması gerekçesiyle 6222 sayılı kanun kapsamında stadyumlara giriş yasağı verildi.

Spor ve medya dünyasında geniş yankı uyandıran yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, köşe yazılarında Chobani Stadyumu için kullandığı ifadeler nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında stadyumlara giriş (seyirden men) yasağı getirildi. 

Spor sunucusu Elis Buse Araç'ın kamuoyuna aktardığı bilgilere ve yasal sürecin detaylarına göre, karara temel oluşturan gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

Fatih Altaylı'nın, kaleme aldığı köşe yazılarında Chobani Stadyumu'nu kasıtlı bir şekilde "Kobani Stadyumu" olarak nitelendirmesi, adli sürecin ve şikayetin temel gerekçesini oluşturdu.

Söz konusu yasal süreç, eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu'nun resmi şikayeti üzerine başlatıldı.

6222 Sayılı Kanun ve Emsal Karar

Yapılan adli incelemeler sonucunda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun maddeleri işletilerek gazeteci Fatih Altaylı'ya stadyumlara geçici olarak giriş yasağı (seyirden men tedbiri) uygulandı. Hukukçular, alınan bu kararın benzer söylemler ve olaylar için emsal niteliği taşıdığını belirtiyor.

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Etiketler fatih altaylı stadyum yasağı stadyum 6222 sayılı kanun Chobani Stadyumu Kobani Stadyumu Ali Alper Alpoğlu seyirden men cezası spor Fenerbahçe spor hukuku
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