Fatih Terim 11 Mayıs’ı bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, göreve geldikten sonra yeniden takıma kazandırdığı isimler için gelecek planları yaparken, UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara odaklandı. Sarı-kırmızılı kulübün Finansal Fair Play koşullarını yerine getirdiği ve transfer yapabileceği sonucu çıkmazsa, deneyimli teknik adam ona göre bir yol belirleyecek ve oyuncularla ilgili kararını verecek.

Daha önce gözden düşen Ryan Donk, Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Martin Linnes'i verimli kullanmaya başlayan, Jason Denayer'dan da daha fazla yararlanan Terim, bu 5 ismin takımda kalmasını istiyor. UEFA'dan gelecek haberin olumlu olması halinde Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci başta olmak üzere bazı futbolcuların sözleşmeleri olmasına rağmen gönderilmesi gündeme gelecek.

6 OYUNCU GÖNDERİLEBİLİR

Sözleşmesi bitecek isimlerden sadece Ryan Donk ile yeniden anlaşma zemini aranacak. Terim, kiralık oynayan Denayer'ın yanı sıra Yuto Nagatomo'nun da bonservislerinin alınmasını isteyecek. Transfer yasağı gelmezse sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri haziran ayında bitecek olan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Eray İşcan ve Carrasso'ya yeni imza teklif etmeyecek.