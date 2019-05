Fatih Terim: Badou Ndiaye'nin gelecek sezon da takımda olmasını istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, liderliği almanın çok güzel olduğunu söyledi.

Taç pozisyonu ile ilgili gelen bir soruya yanıt vererek sözlerine başlayan Terim, şöyle konuştu: "O maçtan sonra taç bizimdi dediğim zaman, çoğunuz, masadan haber yapanlar, koca maçı bir taca mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama top Caner'in ayağına değiyor orada, taç bizim. Bizim bir sıkıntımız yok. Biz çabuk başlayabiliriz. Bugün baktığımda özellikle oyuna iyi başladık. Kendi kaptırdığımız toplarla 8-10 dakika sıkıntı yaşadık ama ondan sonra daha çok topa sahip olduk. Beşiktaş bizi ikinci bölgede karşıladı, kaptırdığımız toplar dışında hiçbir tehlike yaşamadık. 2-0'dan sonra rakibimiz de şampiyonluğa oynadığı için risk aldı. Risk aldıktan sonra her gidişimiz pozisyon oldu. 2-0 rakibe her zaman beklenti sağlar, ümit sağlar. Topu onlara bıraktık, geçiş hücumlarını da daha etkili yaptık. Sonuçlandıramadık, daha da goller atabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Bazen oyunun bir bölümü kalite ister, bazen oyunun bir bölümü mücadele ister. Böyle bakmak lazım. İki takımın da en ufak bir hatasında şampiyonluktan uzaklaşacak veya başkalarına avantaj sağlayacak bir maç oynamak kolay değil. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıkları ve kazandıkları için."

"FERNANDO BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Fernando'nun performansına vurgu yapan Fatih Terim, "Fernando 8 numara da, 10 numara da, 6 numara da oynayabilir. Geçen sene de Beşiktaş maçında 8 oynamıştı ve gol atmıştı. Fernando son zamanlarda bayağı iyi ve diri duruyor. Zaten futbolculuğuna söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir de tabii fiziği yerinde olunca bizim için vazgeçilmez bir oyuncu oluyor. Bugün zaman zaman orayı döndürdük. Zaman zaman çift 6, zaman zaman 6-8-10. Beşiktaş da bizim üçlüyü düşünerek çıktı. Doğru da iş yaptılar, çok da iyi işler yaptılar. Biz o kadar çok cezadan sakattan çektik ki, şu anda fazla olsun da sıkıntı bize olsun. Nitekim yine cezalıyız, Belhanda yok. Hakemlerin hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"NDIAYE GELECEK SEZON DA..."

Ndiaye'yi önümüzdeki sezon da kadroda düşündüklerini ifade eden Terim, "Ndiaye sezon sonuna kadar faydalanabileceğimiz hatta sezon sonundan sonra da bizimle olması için değerlendireceğiz, konuşacağımız bir futbolcu. Bugün olmaması tamamen taktiksel, biraz da dinlenmesi gerekiyor. N'Diaye tamamen yabancı sınırından dolayı kadroya almadığım bir isim. İleride tekrar kullanacağız. O da biraz dinlenmiş oldu. Bu hafta o oldu, önümüzdeki maç başkası olabilir" dedi.

"SON AYLARIN EN FORMDA TAKIMIYLA OYNAYACAĞIZ"

Deplasman ve iç sahada ayrı bir takım görüntüsü sergilemelerine yanıt veren Terim, "Bu sene deplasman değişik, içeri değişik gibi duruyor. Ama artık durmaması lazım. Ümit ediyoruz en azından durmamasını. Bu bir zaman meselesi. Hatırlıyorum da 96-2000 dönemi de böyle bir sıkıntı çekmiştik sonra stat, çim fark etmemişti. Onu da halledeceğiz. Bunu da iki deplasmanda yaşamayız inşallah. Gerçi bugünkü galibiyet bize sadece liderliği değil, bazı kredileri de getirdi. Galibiyet sonucu herhangi bir netice tabii ki istemeyiz ama olası herhangi bir sıkıntıda da iç sahada bunu telafi etme imkanını getirdi bu galibiyet bize. Bana göre son ayların en formda takımı ile oynayacağız, hayırlısı Allah'tan bakalım" ifadelerini kullandı.

"KAYBETTİĞİNİZDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNİZDE YENİLİRSİNİZ"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yapmış olduğu, "8 puan da kapanır, 18 puan da" açıklamasının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Ben yaptığım işe inanıyorum, kendi camiamı, kulübümü iyi tanıyorum. Camiama inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum, Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum; kaybettiğiniz değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum. Çok maç var o günden bu tarafa. 30 puan varken bizden bir şey olmaz demek benim tarzım değil, biz bu işi kaybettik benim hiç söylediğim bir şey değil. Ben bana yabancı bir şey söylemedim. Çok şükür Allah da bizi mahcup etmedi, inşallah etmez de. Bu iş öyle bir iştir ki, sizin yaklaşımınız, sizin konuşmanız otomatik olarak karşıya geçer. Bunların hiçbirini de samimiyetsiz yapamazsınız, o da geçer çünkü. Oyuncu çok zekidir, taraftar çok zekidir. Çok şükür mahcup olmamak güzel, üç hafta kala lider olmak güzel. İnşallah bunu da sonuna kadar götürürüz. Açıkçası hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz, gerek ligde, gerek kupada" dedi.

"ÖDÜL ALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Daha çok çalışacağız ödül almak için. Oyuncular bana söz verdiler, daha çok çalışacaklar ödül almak için. Bizim için önemli olan, değerli olan ödüllere doğru gidiyoruz. Allah bize o ödülleri nasip etsin. Bugün stadyum rekoru kırılmış, 200'üncü maç. 200'üncü maçı derbiyle oynamak, derbiyi kazanmak, aynı zamanda lider olmak çok güzel bir akşam Galatasaraylılar için. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, bizim onlara ihtiyacımız var, onların da bizimle övünmeye ihtiyacı var. Güzel oldu liderlik, umarım sonunu da getiririz.