Fatih Terim: Bir gün yenilecektik! Gemiyi, Ocak'a yanaştıracağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Valla şöyle genele baktığım zaman ilk yarı Crivelli'nin bir topu vardı, Okan kurtardı. İkinci kaleyi tutan da gol oldu. Gole kadar iyi mücadele edip, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolayda bir takımla oynamadık. Maalesef gol bulamayınca, o rahatlığı yaşayamıyorsunuz. İtici güç olarak futbolda gol çok önemli. Golü bulmak, önemli bir olay. Golden vazgeçtik, çıkarken gol yedik. Sahanın en iyilerinden Lemina'nın yaptığı iş, bize pahalıya mâl oldu. Bir gün kaybedecektik, o gün de bugünmüş herhalde" dedi.

"GEMİYİ EN İYİ ŞEKİLDE OCAK'A YANAŞTIRACAĞIZ"

Ocak ayında takımda ciddi değişiklikler yapacak olmalarıyla ilgili daha önce söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Terim "Beklenilmedik oyuncular, daha doğrusu sakat oyuncular bizi farklı şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız ve yazamadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkıntılıyız. Club Brugge maçında Steven Nzonzi cezalı. Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız. Hedefimiz bu yani." diye konuştu.

