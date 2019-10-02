Fatih Terim: Bugüne kadarki en iyi oyunumuzu oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın iyi oynadığını belirten Fatih Terim, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz. Maçtan evvel basın toplantısında küçük küçük mesajlar vermiştim. Keşke kaybetmeseydik ama bu oyun, bu istek, bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da memnun etmiş." dedi.

Gruptaki durumu değerlendiren Fatih Terim "Elimizdeki bu avantajı artık kullanmalıyız. PSG ve Real Madrid ile oynamak kolay değil. Ancak bunların özgüveni bizim diğer maçlarımıza yansıyacaktır. Açıkçası topu yere indirdiğimizde ve de hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü de bulabilirdik. Diğer golleri de yiyebilirdik, adaletten de şaşmayalım. Bu istek, bu oyun ve yüksek seviyedeki tempo... Analizimizlerimize göre bazı şeyleri değiştirdik, doğru karar vermişim. Beklerimizi kurtarmak için 3'lü oynamalıydık. Takım bütünlüğünü de sağladık. Büyük oyuncularla oynuyorsunuz, inanın bana kolay değil. Bu kadar istemek ve gereğini yapmak kolay değildi. Bugünü, bundan sonraki iyi günlerin habercisi olarak görüyorum." diye konuştu.

"BUGÜNE KADARKİ EN İYİ OYUN"

Oynadıkları oyunun pozitifliğine vurgu yapan Terim, "Son çeyreği saymazsak, bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebilirim. Filmin bundan sonraki bölümünde neler olabileceğini gösterdik. Böyle takımlara karşı 1 saniye bile konsantrasyonunuzu kaybederseniz, santra yaparsınız. Umuyorum ki bazı şeyler yerine oturdukça, çok daha keyifli maçlar olacak. Bugün berabere bitirebilirdik, bizim için puan açısından iyi olabilirdi ama bize kalan, bugünkü oyunun oynanabilirliğinin olması. Bu işimize yarayacak" dedi.

"PSG KUPANIN FAVORİLERİNDEN"

Thomas Tuchel için övgü dolu sözler sarf eden tecrübeli teknik adam, "Maçtan sonra Tuchel'i tebrik ettim ve benim için söylediği sözler için teşekkür ettim kendisine. Genç, çok yetenekli ve olgun bir hoca. Gelişimine önem veriyor. PSG'yi kupanın favorilerinden görüyorum" şeklinde konuştu.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kaybedecek bir şeyleri olmadığını belirten Fatih Terim, "Real Madrid maçı daha önem kazandı şu anda. İki tane 1 puanlı takım, kendi seyircimiz önünde olacağız. Bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Kimseden korkmadan, oynamayı kendine prensip edinmiş bir takımız biz. Maç sonu istatistiklerine baktığımda da çok çarpıcı farklılıklar görmedim" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU SATMAK ZORUNDAYIZ"

Yaz döneminde yapılan transferler hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Arkadaşlarımızın çoğunu bizimle sezon başı kampına götüremedik. Gönül isterdi ki, listemizden oyuncu alalım ama satmadan alamıyoruz. Sıfırlara bakıp, onun içinden seçiyoruz. Sezon içinde scout ekibi ile tespit ettiklerinizi alamıyorsunuz, bonservis veremiyoruz. Tespit ettiğimiz oyuncuları alabilmek için işi gücü bırakacağız, oyuncu satacağız. Ben de isterdim ki, geçen seneki kadroyla çıkayım. Bahane değil ama anlayışlı olmak gereği de ortaya çıkıyor" dedi.

