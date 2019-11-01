Fatih Terim: Falcao en az 10 gün daha yok

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken sakatlığıyla merak konusu olan Falcao'nun son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Mücadele sonrası konuşan Fatih Terim, "Falcao, Real Madrid maçında olmayacak ama İspanya'da olacak. Sabah İspanya'ya tedavisine devam etmeye gidecek. 10 gün aşağı yukarı veya daha fazla bizimle birlikte olmayacak" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİKLERE AYAK UYDURMAMIZ LAZIM"

2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetini de değerlendiren Terim "Herkes elinden geleni yaptı ve formasının hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürünü artırmamız lazım. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım. İkinci yarı başında bir top haricinde pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici. Çok pozisyon bulduk, oyunu domine ettik. Bu da istediğimizdi. Bunu daha çok geliştirmemiz lazım" dedi.

"ŞENER UZUN SÜRE YOK GİBİ"

Sakatlanan Şener Özbayraklı ile ilgili bilgi veren Terim, "Şener Özbayraklı talihsiz sakatlık yaşadı. Mariano ile birlikte çok önemli oyuncu. Real Madrid maçı gibi maçlarda hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre olmayacak gibi." açıklamasını yaptı.

"REAL MADRİD MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Real Madrid maçıyla ilgili de görüşü istenen Terim "Real Madrid maçı buradaki gibi olmayacak. İspanya'da Real Madrid ile oynamak kolay değil, burada olmadığı gibi. Ancak orada daha zor olacak. Galatasaray çıkıp Galatasaray gibi oynarsa neler olacağını görüyoruz. Çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

