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  4. 11 Nisan 2018 14:21

Fatih Terim faturayı 3 isme kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını Rodrigues, Maicon ve Belhanda'ya çıkardı.

Fatih Terim faturayı 3 isme kesti
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası liderlik kaybedilirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in özellikle 3 oyuncusuna tepki gösterdiği öğrenildi. Başkent deplasmanındaki maçta sol kanatta oyuna başlayan ve zaman zaman sağ kanada da geçen Rodrigues olumlu hiçbir hareket yapamazken, adeta döküldü.

4 ORTA YANLIŞ ADRESE

Orta alanda, Terim’in ve tüm Galatasaraylılar’ın çok şey beklediği Belhanda ise sahada gezindi durdu. Pasları yüzde 20 isabetsiz atan, 5 ortanın sadece 1’inde isabet bulan ve kaleyi tutmayan 1 şut çeken Belhanda, arkadaşlarını pozisyona sokamadı. Maicon ise Alper’in golü öncesi yaptığı hata ile yenilgide baş rolü oynadı.

6 KRİTİK MAÇIMIZ VAR

Terim’in karşılaşma sonrası soyunma odasında 3 futbolcu ile konuşarak, “Bu nasıl futbol. Size hiç yakıştıramadım. Siz bu takımın en önemli isimlerindensiniz. Siz oynayınca takım da sonuca gidebiliyor. Ama bu kez durdunuz ve kaybettik. Bir an önce toparlanın. 6 tane kritik maçımız var” dediği öğrenildi.

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