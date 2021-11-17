  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında skoru bulsalar bile daha fazla gol atmaları konusunda futbolcularını uyardı.

Fatih Terim’in derbi planı belli oldu… “atabildiğin kadar gol at…” Beşiktaş derbisinde öne geçmelerine rağmen 2-1 yenilen Galatasaray’da tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde hiç bir durumda oyuncularının geri çekilmesini istemiyor.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUM"
Avrupa maçlarının aksine ligde skoru korumayı beceremediklerini ve buna uygun bir orta sahaları olmadığını kabul eden Terim, kendileri için derbide en iyi savunmanın hücum etmek olduğuna kanaat getirdi. Trabzonspor maçında da 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2’lik skora razı olmalarını hatırlayan Terim bu yüzden 2 değil 3 farklı öne geçseler bile oyuncularından daha fazla golü düşünmelerini talep ediyor.

"ATABİLDİĞİNİZ KADAR ATIN"
Hafta içi yapılan toplantıda oyuncularına bu istatistiği anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın. Asla geriye çekilmeyin. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarlara hakkettikleri mutluluğu verin." dediği öğrenildi.

Etiketler Galatasaray fenerbahçe galatasray fatih terim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Guinness Dünya Rekoru kitabına girebilmek için öyle bir şey yaptı ki...
Şok Market 17-23 Kasım aktüel kataloğu
Erdoğan: ''Bu yolda faizi savununla beraber olmam''
50+1 polemiğinde yeni perde: Cemil Çiçek bakın bu sefer kimi işaret etti
Kim Jong'dan akılalmaz proje
Dünya'da Tesla'dan daha çok satan elektrikli otomobil Türkiye'ye geliyor
İstanbul alarm veriyor: Koronavirüs haritası kıpkırmızı! İşte ilçe ilçe son durum
Yağışlı hava geri geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri
Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı
Merkez'in faiz kararı için olay olacak Kanal İstanbul iddiası