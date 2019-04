Fatih Terim: Futbolcular derbiden çok etkilendi

Maç içinde çok sinirlenmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Terim, “Diagne’yle alakalı değil genel bir durumdu. Kızdım ama herkese kızdım. Esasında çok da kızmamam lazım ama ciddiyetten uzaklaştıkları zaman hoşlanmadığım bir durum oluyor. Diagne’yle alakası yok. Geçen hafta Diagne, bir önceki haftaya göre iyiydi, bu hafta da geçen haftaya göre iyiydi. Gol atması için alındı ve atınca bizim için çok önemli oluyor. İkinci yarının başından itibaren başlayan kendisinden daha iyi pozisyondaki kişiye pas vermeme durumu devam etti. 11’e 10 kalınca farklı bir senaryoyla oynamanız gerekiyor. Böyle bir durumda oyunu koparacak skoru yakalamanız gerekiyor. Atacağınız 1 gol durumu değiştirebilir. Her dakika pozisyona girmeye başlamıştık ve bunun genelinde gol gelmeyince kızdım. Çeşitli pozisyonlarımız var ama geriye düşüp çabuk reaksiyon gösterdik. 1-1’e getirdikten sonra daha iyi oynamaya başladık. 11’e 10 senaryosunu demek ki çalışmamız lazım. Ancak paylaşmam gereken bir şey var, derbiden sonra bugünkü 3 puanı alabilmek çok önemliydi bizim için. Gerek antrenmanlarda gerek kampta gerekse sahada ve maç öncesi, bütün oyuncularımız kafalarında birçok sorunla geldi. Biz oradan yara ve sorunla çıktık. Oyuncuları bir hayli etkiledi. Hiçbir Galatasaraylının ve benim oyunculara bir şey demeye hakkımız yok. Her an her şeyi yapabilecek, iyi bir Kayserispor’la oynadık. Bu 3 puan inşallah bizi tedavi edecek bir 3 puan olur umarım. Böyle bakınca oyunculara da hak veriyorum. Bu durumu Galatasaraylıların da hoş görmesi gerekir. Bugün oyunun net hakimi olan taraf Galatasaray’dı. Memnunum 3 puanı aldığımız için. İnşallah bu sıkıntı da geride kalmıştır. Ayrıca Yuto’nun uzun zaman sonra ilk kez maça çıktığını düşünürsek, Feghouli’nin sakatlığına rağmen oynadığını düşünürsek, Emre Akbaba ve cezadan dönen Marcao’yu da düşünürsek, bu 3 puanı daha iyi anlayabiliriz. Beni sevindiren şey takımımın vazgeçmemesiydi” ifadelerini kullandı.

“HİÇ HOŞLANMADIĞIM ŞEY CİDDİYETSİZLİKTİR"

İlk yarıda Nagatomo’nun bölgesinde 2 önemli top kaptırdıklarını söyleyen Terim, “Bu pozisyonlarda Belhanda da öndeydi. O nedenle çok bağırdım kenardan. Bu pozisyonların ardından 4-1-4-1 pozisyonumuza geçtik. Son paslar iyiydi. Çok fazla pozisyona girdik. Son vuruşlar, dünyada da Avrupa’da da önemli şeyler. Herkes de vuramıyor. Vuranlar da ya gol kralı oluyor ya da iyi bir 10 numara oluyor. Ama çok üreterek pozisyon bulmak önemli. Tabii 2’ye 0 gidince, bunun neresi vurmak, neresi son. Futbolda hiç hoşlanmadığım şey, ciddi olmamaktır. O sırada bir orta geldi, top yan direkten döndü, maç 3-2 olabilirdi. Yine kazanabilirdik ama işi garantiye alıp daha çok gol bulmalıydık” dedi.

“KİMSENİN HAKKINI GASP EDEREK KAZANMAK İSTEMİYORUZ"

Fenerbahçe derbisi sonrasında MHK Danışmanı Uilenberg’in açıklamalarının sorulduğu Terim, “Ben de okuyorum, dinliyorum ama Uilenberg, dedi mi demedi mi çok emin değilim. Bazı olayları meşru hale getirmek için bazı yerlerin harekete geçmesi ilk kez olmuyor. Açıkçası MHK Başkanı ve Ullenberg bir açıklama yapmalıydı. MHK’nin yaptığı açıklamada sanki biz suçlu gibiyiz. İnsan, eğer bir hata varsa onu söyler ama yok. Özür var mı? Yok. Dolayısıyla her şey ortada kaldı. Değil Ullenberg, bu konuda kim varsa ve ne derse desin, pozisyon ortada. Bazı görevlerde kim bulunursa bulunsun, onların dediği doğru değildir. O zaman ben ve benim gibi 20 sene üst düzey futbol oynayıp 30 sene üst düzey teknik adamlık yapmış insanların dediğinin üzerine kimsenin konuşmaması lazım. Bu çok uzun bir konu. 3-4 gün zaten herkes benim yerime konuştu” dedi.

Maç sonrası Erol Bedir’in hakemle ilgili açıklamaları da sorulan Terim, “Beni ilgilendirmiyor. Ben bir şey söylerken sadece kendime değil herkes için konuşuyorum. Kırmızı kartı verebilir miydi, verebilirdi. Geçen hafta, “Bundan sonra herkes devam edecek” dedim ve herkes başladı. Bir başkasının hakkını gasp ederek bir yerlere varmayı istemeyiz. Bize de olsa versinler, başkalarına da versinler. Ayrıca beni kendi takımım ilgilendirir. Eğer bir pozisyon ortadaysa, size göre penaltıdır, bana göre değildir. Ama bazı pozisyonlar vardır ki, onun üzerinde artık tartışma olmaz. Bize de verdiler, vermeye de devam edecekler. Ben sadece kendime bakmıyorum. İsterseniz sezon başından bu yana bakalım” açıklamasında bulundu.

“BU TAKIMIN SAHAYA NASIL ÇIKTIĞINI BİZ BİLİYORUZ"

Fenerbahçe derbisi sonrasından oyuncuların çok olumsuz etkilendiğini yineleyen Fatih Terim, “Derbide göz göre göre 2 puanınız gidiyor, bir sürü sıkıntıdan çıkıyorsunuz, atılacak atılmıyor, verilecek verilmiyor. Nasıl bir 3-4 gün geçirdiğimizi ben ve ekip arkadaşlarım biliyor. Futbolcular zeki insanlardır. Her şeyi görürler, kendilerine göre anlamlandırırlar, yorum yaparlar. Maçtan sonra biz de buna çok çabuk reaksiyon gösterdik. Buraya gelişimiz çok kolay değildi. Çok daha farklı bir maç olabilirdi” dedi. Maç sonuna doğru taraftarların tek tek futbolcuların ismini söylemesiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “90. dakikada bunu yaptıkları için hoşgörülür bir tarafı var yoksa sıcak baktığım bir nokta değildir. Ama öbür türlüsünü ben de çok hoş karşılamıyorum. Herhalde bir moral vermek için bunu yaptılar. Yoksa genelde pek de böyle davranmazlar” diye konuştu.

Son olarak bugün yaşanan hain saldırı sonrasında Hakkari’de şehitlerimizin olmasına da değinen Terim, “Allah rahmet eylesin şehitlerimizden. Bazen burada hayat da boş diye neyin kavgasını veriyoruz diye insan açıkçası üzülüyor. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Bir de Umut Bulut’a geçmiş olsun diyorum. İnşallah çabucak sahalara döner” diyerek sözlerini tamamladı.