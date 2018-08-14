Fatih Terim Gomis konusunda geri adım atmıyor

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başlamadan önce yönetime yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için baskı yapmıştı.

Israrını sürdüren tecrübeli oyuncu hedefine ulaşamamıştı. Bunun üzerine morali bozulan Gomis, Fatih Terim'e surat astı. Terim de bu tavır nedeniyle yıldız oyuncuya kızdı.

Performansı düşen Gomis, Ankaragücü karşılaşmasında yedek bırakıldı. Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor.

Galatasaray'a yakın kaynaklara göre özür dilemediği taktirde Göztepe maçında da kızağa çekilecek. Fransız oyuncunun, özür dilemeye sıcak bakmadığı ve yakın çevresine, "Özür dileyecek birşey yapmadım" dediği öğrenildi.

A.GÜCÜ MAÇINDA BUHARLAŞTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçının ikinci yarısında Gomis'i ısınmaya göndermiş ancak oyuna almamıştı. Fransız golcünün uzun süre ısınması, "Gomis buharlaştı" yorumlarına neden olmuştu.