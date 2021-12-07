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Fatih Terim hastaneye kaldırıldı: Galatasaray'dan açıklama

Fatih Terim hastaneye kaldırıldı: Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ligdeki inişli çıkışlı performansının aksine Avrupa'daki futbolu ile göz dolduruyor.

Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçına Lazio deplasmanında çıkacak olan sarı-kırmızılıların İtalya'ya hareket etmesi beklenirken Teknik Direktör Fatih Terim hastanede tedavi altına alınmıştı.

 Terim'in bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü iddia edilirken Galatasaray'dan açıklama geldi. 

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

 Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

Etiketler fatih terim hastane bel fıtığı
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