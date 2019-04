Fatih Terim: Nagatomo Fenerbahçe derbisine yetişebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

3 puanın önemli olduğunu belirten Terim, "İstemeyi bildiğimizde, almayı da biliyoruz. Hem istedik, hem de almayı bildik. 3-4 gün önce maalesef, özellikle son bölgede başarılı olamadık. Bugün çok önemli işler yaptılar. Daha fazla olabilirdi, evet ama önemli olan kaybetmeden devam etmek. 3 puan aldık, hepsini kutluyorum oyuncularımın" ifadelerini kullandı.

Marcao'nun cezalı olmasıyla ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Galatasaray'ın en iyi yerlerinden birinin eksik olmasını kimse istemez. Luyindama ve Marca, ikili olarak, hem de takımımızın merkez defansı olarak çok önemli iki oyuncusu. 4 günde ikisini kaybettik, yapacak bir şey yok. Sarı kart mıydı, faul müydü, çıkar mıydı, bunları tartışalım ama sonuç itibariyle oynamayacak. Galatasaray'da her oyuncu önemlidir, her oyuncu böyle zamanlarda çıkar, oynar. İsterdik ki onlarla oynayalım ama bunu bahane gösterecek halimiz yok. Kim oynayacak dersek, bakacağız, zamanımız var. Semih'imiz var, Ahmet var, Donk var, gerekirse bir başkası var. Tabii ki üzgünüm, oturmuş alışılagelmiş, hakikaten kalitesi yüksek iki oyuncumuz. Bu kadar güzel giden oyunda, 2-0'ı yeterli görmediğim için değiştirmedim 60 küsürlerde. Defanstan bir oyuncu aldığınızda her şeyi bozabilirsiniz. Henry 3. golü atabilse, Henry, Martin ve Marcao'yu değiştirecektim. İyi oynuyorlardı, bozmak istemedim" dedi.

"50 METREDE O FAULÜ YAPMAYACAK"

Marcao'nun pozisyonda hatalı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Marcao kaleye 50 metre mesafede, 2-0 öndeyken o faulü yapmayacak. Sarı kart tartışılır ama faul. Sarı kartı tartışırım ama faul var. Oturup karalar bağlamayacağız, belki hiç beklenmeyen biri orada oynayacak" yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞEBİLİR"

Nagatomo'nun sakatlığının geçtiğini söyleyen antrenör, "Yuto Nagatomo'yu ben de özledim. Bizim takımımız için çok önemli. Süre azaldı, Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır" diye konuştu.

"BİR ŞEY OLMAZ, HALLEDERİZ, BİR YATSINLAR"

Diagne'nin performansı ile ilgili görüşleri ve maç sonunda Belhanda ile Diagne arasındaki penaltı karmaşasının nedeni sorulan Terim, "Sonuç itibariyle Diagne gol atacak, gol attığı sürece başarılıdır. Gol attıkça daha morallenecek, o morali bulunca daha güvenli davranacak. Bugün baktığımızda gol kralı. Bizde daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Seyirci daima gol bekler, bugün hem attı, hem pozisyona girdi, denedi. Diğer maçlara göre daha iyiydi. Belhanda atmak istedi herhalde, maçtan sonra bir sorun yoktu. Bizde sorun olmaz o, hallederiz. Üstüne bir yatsınlar, uyusunlar" cevabını verdi.

"GALATASARAYLILAR BENİM NE SÖYLEYECEĞİMİ TAHMİN EDER"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşlerini aktaran Fatih Terim, "Maçın önemi, puanlardan gelen önemin dışında, ezeli rekabetten gelen bir önem. İki taraf için de çok önemli bir derbi. Kimseye bir şey söylemeye gerek yok, iki taraf da kendini iyi hazırlar. Galatasaraylılar benim ne söyleyeceğimi zaten tahmin ederler" diyerek sözlerini noktaladı.