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  4. 22 Kasım 2019 20:25

Fatih Terim, Nzonzi ve Belhanda'yı sildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı sebebiyle birçok isimden faydalanamadığı Başakşehir maçında Younes Belhanda ve Steven Nzonzi'yi yedek bıraktı. Terim'in bu kararı iki yıldızı sildiği şeklinde yorumlandı.

Fatih Terim, Nzonzi ve Belhanda'yı sildi
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Muslera'nın sakatlığında kalede bu sezon ilk kez Okan Kocuk'a görev veren deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'nun ve Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle forvette Adem Büyük'ü sahaya sürdü.

NZONZI VE BELHANDA YİNE KULÜBEDE
Galatasaray taraftarlarıyla tartışan Younes Belhanda'nın bir kez daha yedek kulübesinde yer aldığı Sarı-Kırmızılılar'da Steven Nzonzi de üst üste 3. maçta Terim'den formayı kapamadı ve orta sahada Ömer Bayram ile Lemina yer aldı.

DEFANSTA ÜÇLÜ PLANA DEVAM
Sezonu kapattığı belirtilen Luyindama'nın eksikliğinde ise defansta Marcao, Ahmet ve Donk görev aldı. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında kalan Nagatomo da yedek kulübesine çekilirken, formayı Emre Taşdemir kaptı.

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